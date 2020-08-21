Экипаж изолировался в российском сегменте МКС из-за утечки воздуха

Экипаж Международной космической станции был вынужден изолироваться в российском сегменте МКС и закрыть люк, ведущий в американский сегмент. Причиной стала утечка воздуха. Об этом сообщили в Роскосмосе.

"Закрытие люков на американском сегменте и закрытие люка между американским и российским сегментами станции проведено", - цитирует сообщение госкорпорации ТАСС. Уточняется, что экипаж проведет в этой локации до вечера понедельника. За это время космонавты вместе со специалистами центров управления полетами проконтролируют давление в закрытых модулях. Это нужно для выявления возможного места утечки.

Ранее сообщалось, что на МКС закрыты люки в российские модули МИМ-1 и СО-1 ("Пирс"), а также в пристыкованный к нему транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-15". По данным экипажа, "давление в российских модулях остается нормальным".

Ранее источник РИА Новости сообщил, что МКС теряет примерно 220 граммов воздуха в сутки, что соответствует возможному отверстию в корпусе одного из модулей американского сегмента МКС размером около 0,1 миллиметра. Предварительные результаты расследования ожидаются к концу следующей недели.