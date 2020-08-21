Проверка не обнаружила утечку воздуха в российских модулях МКС

Проверка показала: утечки воздуха в российских модулях МКС нет. Как сообщили в Роскосмосе, давление в российском сегменте МКС по-прежнему нормальное, несмотря на обнаруженную накануне на станции утечку воздуха. Все люки наших модулей закрыты.

Для обеспечения работы закрыты люки в российские модули МИМ-1 и СО-1 ("Пирс") и пристыкованный к нему транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-15". Как уточнили в госкорпорации, согласно данным, полученным от экипажа МКС, который контролирует уровень давления в модулях, давление остается нормальным, сообщает ТАСС. Сейчас на МКС проводятся плановые работы по определению повышенной утечки воздуха относительно среднестатистической штатной за сутки.

"Работы на станции проводятся в плановом порядке и согласованы со всеми международными партнерами заранее", - подчеркнули в Роскосмосе.

По словам специалистов, утечка воздуха была зафиксирована приборами российского сегмента станции по изменению доли содержания в атмосфере станции азота, кислорода и углекислого газа. Планируется последовательно перекрывать модули станции, чтобы определить, где конкретно падает давление. По данным Главной оперативной группы управления российского сегмента МКС, сегодня члены экипажа станции перешли в модуль "Звезда", для того чтобы организовать контроль давления в модулях американского сегмента. Процедура отражена в бортовой документации и является совместным решением групп управления американского и российского сегмента МКС. В течение трех дней на российском сегменте экипажем запланировано проведение штатных работ.

Никакой угрозы для экипажа и станции нет. В настоящее время на борту МКС работает экипаж в составе астронавта НАСА Криса Кэссиди и российских космонавтов Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера.

В свою очередь, как отметили в НАСА, утечка была зафиксирована еще в сентябре 2019 года, но ее темп возрос в последнее время. Источник РИА Новости сообщил, что МКС теряет примерно 220 граммов воздуха в сутки, что соответствует возможному отверстию в корпусе одного из модулей американского сегмента МКС размером около 0,1 миллиметра. Предварительные результаты расследования ожидаются к концу следующей недели.