Газизов: "Спартак" готов отпустить Кокорина в европейский клуб

"Спартак" отпустит нападающего Александра Кокорина в европейский клуб, если такое предложение поступит, и футболист захочет его принять. Об этом заявил генеральный директор московской команды Шамиль Газизов.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что "Рома" заинтересована в приобретении Кокорина.

"Слухи не хотел бы комментировать. Готовы ли мы отпустить его в Европу? Если он захочет, то почему нет? У нас с ним по трансферу в Европу были определенные договоренности", - сказал Газизов, чьи слова приводит "Чемпионат".

Кокорин перешел в "Спартак" на правах свободного агента нынешним летом. У 29-летнего форварда истек контракт с санкт-петербургским "Зенитом", и он подписал долгосрочный договор с "красно-белыми". За новую команду Кокорин еще не успел дебютировать из-за повреждения.