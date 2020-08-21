Госкомпания "Автодор" разработала стандарт для аварийных комиссаров

Аварийные комиссары теперь будут обязаны работать по стандарту, сообщили в госкомпании "Автодор".

Аварийные комиссары работают с 2012 года на трассах, находящихся в доверительном управлении госкомпании. Стандарт был разработан специалистами "Автодора", чтобы аваркомы всех операторов на сети дорог госкомпании действовали по единому алгоритму в том числе при ДТП и других нештатных ситуациях. Например, прописано как именно расставлять знаки и конусы, чтобы предупредить водителей о необходимости объезда автомобилей, которые вынуждены становиться или попали в ДТП. Также детально прописано, что именно должно быть арсенале экипажей аварийных комиссаров. В том числе лом, канистра и воронка для залива топлива, домкрат грузоподъёмностью 5 тонн и светодиодные табло, указывают в госкомпании.

Кроме того, регламентировано, как именно комиссары обязаны нести службу, патрулируя свой участок дороги, на что должны обращать внимание. Например, если автомобиль остановился на обочине скоростной дороги, что запрещено Правилами дорожного движения, то аварийный комиссар должен попросить водителя переехать на площадку отдыха или специально оборудованную парковку.

Если водитель игнорирует просьбу, то комиссар обязан сообщить об этом в ситуационный центр и зафиксировать факт остановки в неположенном месте на видеокамеру.

До этого аваркомы действовали по инструкции и в соответствии с Положением о службе от 2012 года, где были заложены принципы ее работы. Сейчас они получили пошаговое четкое руководство к действию, отметили в госкомпании.