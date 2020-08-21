Комедийный сериал о волонтерах выйдет в интернете

В Сети появился первый ролик нового комедийного проекта "Need хелп". Премьера запланирована на середину октября - сериал покажут только в интернете. Волонтеры в наше время стали темой многих отечественных кинопроектов - от картины Андрея Звягинцева "Нелюбовь" до сериала Александра Котта "Последствия" и документального цикла Ольги Арлаускас #Яволонтер.

И это еще, если не затрагивать зарубежное кинодвижение по этому поводу. Однако в России готовится новый сериал про волонтеров только для интернета. Что самое неожиданное - по жанру это комедия. Уже первый ролик, который выложили в Сеть, способен заставить каждого и удивиться, и улыбнуться. Особенно тех, кто привык - раз про волонтеров, значит - серьезно, а иногда и с надрывом. Над новым проектом "Need хелп" ("Нужна помощь") работает команда, создавшая другой нашумевший онлайн-сериал о молодежи - #Dетки. Это продюсер Виктор Адонин ("#Dетки", "Спящие", "4:59"), сценаристы Анна Крейчман и Максим Романцов, к которым на присоединился Артем Пивоваров, оператор-постановщик Михаил Кузьмин. Съемки проходят в Москве и Ростове. Название интернет-площадки, где состоится премьера, будет объявлено позже.

По сюжету нового сериала главный герой, Лёня, возвращается в родной городок, продержавшись в столичном университете всего год. В местном вузе он снова оказывается на грани исключения. Чтобы закрыть вопрос, Лёня срочно записывается в институтскую волонтерскую ячейку - проявлять социальную активность. "Волонтеры оказываются не совсем такими, как он ожидал.... Мрачная Алена сразу предлагает ему уйти, странная парочка Паша и Даша как будто вышли из аниме, прокачанный тренингами успешности Арсений не рад конкуренту, а вот ангелоподобная Настя, которая от всей души горит любимым делом, становится для героя главной мотивацией вовсю творить добро", - рассказывается в релизе проекта. В нем же делается акцент на том, что сериал рассматривает сам феномен волонтерства. Для одних - это дело всей жизни, для других - как для героев сериала - своего рода хобби, повседневное занятие, которое не отнимает много времени, но дает особое ощущение нужности, делает жизнь осмысленной.

"Это история про молодых ребят, которые могут быть разными - независимыми, своенравными, сложными, но при этом очень искренними в своих порывах и желании изменить мир. Мы не стремились к каноническому образу волонтера - нам было важно в легкой форме и без назидательности рассмотреть само явление и показать, что добрым делам есть место в жизни очень разных людей", - поясняет режиссер проекта Дмитрий Булин.

В сериале много новых лиц. Роль главного героя исполнил дебютант Илларион Маров, компанию которому составили восходящие звезды Виктория Белякова ("Полицейский с Рублевки в Бескудниково"), Григорий Верник ("Год культуры", "Содержанки"), Алена Швиденкова ("Красные браслеты", "Трудные подростки"), а также начинающие артисты Анастасия Чернышева и Артем Пивоваров.

В необычных для себя амплуа появляются известные актеры - Кристина Бабушкина ("Кровавая барыня", "Оптимисты") исполняет роль наставницы волонтеров, Ольга Прокофьева ("Моя прекрасная няня") играет эксцентричного педагога-тирана, Сергей Погосян ("Шифр", "Закон и порядок") - влюбленного в свою работу, но невыносимо занудного врача-нарколога. После историй бывшего наркомана, сыгранного Михаилом Башкатовым ("Орел и решка", "Кухня"), хочется бросить даже курить. Елена Валюшкина ("Горько", "Я худею", "Последний богатырь-2") предстанет в роли чиновницы. Светлана Пермякова появляется в искрометном камео в роли медсестры.