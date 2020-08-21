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21.08.2020 13:24
Рубрика: Культура

Названа пятерка главных кинопродюсеров России

Текст: Сусанна Альперина

Журнал "Бюллетень кинопрокатчика" поступил как Forbes, но только в кино. Он составил рейтинг главных кинопродюсеров России. Рейтинг позиционируется как "первый независимый рейтинг профессионалов киноиндустрии, который учитывал бы их достижения за последние несколько лет". И, оказывается, в планах издания представить на суд читателей еще несколько рейтингов. Просто начать начали именно с кинопродюсеров. В списке 50 - главных в нашей стране.

Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein
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"Для подсчетов и выстраивания топа было выделено семь ключевых критериев, по которым оценивалась деятельность каждого продюсера. Ими стали соотношение сборов и бюджета каждого проекта, размер бюджетов, уровень полученной господдержки, зарубежный прокат, фестивальные награды и кинопремии, уровень медийности и работа с дистрибьютором. Вспомогательным инструментом стало количество картин, над которыми продюсер работал в 2010-2019 годах. Продюсеры, сделавшие за 2010-2019 годы меньше четырех картин, в рейтинг не попали. При этом рейтинг учитывает только полнометражные проекты, которые вышли в прокат, на ОТТ-платформах или ТВ в период с 1 января 2010 года по 31 декабря 2019 года. Фильмы, снятые только для телеэфира (так называемые "телемувики") в расчет не брались", - поясняет индустриальное издание принципы, по которым составлялось исследование.

Посмотрим, кто же вошел в первую пятерку. Возглавил рейтинг Тимур Бекмамбетов. Недавно "РГ" делала видеоинтервью с этим визионером нашего кинематографа - можно посмотреть на нашем сайте. По подсчетам "БК", Бекмамбетов с 2010 по 2019 год он работал над 33 проектами. "Елки", "Горько!", "Самый лучший день", "Время первых", "Профайл" - вот лишь некоторые из них.

На втором месте - Антон Златопольский. Примечателен тот факт, что он - генеральный директор канала "Россия 1", то есть высокая позиция в рейтинге символизирует, как могут успешно сотрудничать телевидение и кинематограф.

Глава Ассоциации продюсеров кино и телевидения нашей страны, "по совместительству" - руководитель кинокомпании "СТВ", соучредитель студии анимационного кино "Мельница", а также - совладелец дистрибуционной компании "Наше кино" Сергей Сельянов - на третьем месте. Четвертое и пятое места - у Леонида Верещагина и Никиты Михалкова.

Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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