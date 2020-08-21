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Обнаружен простой способ заново установить Fortnite на iPhone

Текст:   Антон Благовещенский
21.08.2020,  
19:04
Фото: Epic Games Фото: Epic Games
Фото: Epic Games

Несмотря на то, что игру Fortnite удалили из App Store за нарушение правил работы с платежами, пользователи все еще могут установить приложение на свои iPhone, пишет The Verge.

Фото: Epic Games

Воспользоваться такой возможностью могут пользователи двух типов: те, кто ранее устанавливал Fortnite, но потом удалил, и те, у кого приложение устанавливали члены "семьи" Apple.

Для установки потребуется войти в раздел "Мои покупки", где находятся все когда-либо установленные приложения, выбрать Fortnite и нажать иконку с изображением облака.

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The Verge предупреждает, что этот способ пока работает, однако спустя некоторое время, после очередного апдейта, игра может перестать соединяться с серверами Epic Games.

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