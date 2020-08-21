Распоряжение губернатора Омской области от 17 августа 2020 года № 100-р "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р"

1. Внести в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р "О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области" следующие изменения:
1) подпункт 2 пункта 7 после слов "перевозки обучающихся до" дополнить словами "образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы,";
2) в пункте 9:
- слова "18 августа 2020 года" заменить словами "31 августа 2020 года";
- дополнить абзацем следующего содержания:
"Образовательным организациям независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности обеспечить с 1 сентября 2020 года реализацию образовательных программ в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.";
3) в пункте 10:
- в абзаце первом слова "абзацем пятым подпункта 1 пункта 12 настоящего распоряжения, а также" исключить;
- в подпункте 2:
точку с запятой заменить точкой;
дополнить абзацем следующего содержания:
"Ограничения, связанные с проведением выставочных и просветительских мероприятий, не распространяются на государственные и муниципальные учреждения культуры Омской области, осуществляющие деятельность в сферах архивного и музейного дела;";
- в подпункте 3 слова "кружков и" исключить;
4) в пункте 12:
- слова "18 августа 2020 года" заменить словами "1 сентября 2020 года";
- абзац четвертый подпункта 1 исключить;
5) в абзаце втором подпункта 1 пункта 14 слова "18 августа 2020 года" заменить словами "1 сентября 2020 года";
6) подпункты 1, 2 пункта 20 исключить;
7) пункт 21 изложить в следующей редакции:
"21. Министерству культуры Омской области приостановить функционирование для посетителей учреждений культуры Омской области в сферах театральной и концертной деятельности, функции и полномочия учредителя которых оно осуществляет.".
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания, за исключением подпунктов 1, 3, абзаца третьего подпункта 4, подпункта 7 пункта 1 настоящего распоряжения, вступающих в силу с 19 августа 2020 года.
Губернатор Омской области А.Л.Бурков
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