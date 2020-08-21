Распоряжение губернатора Омской области от 17 августа 2020 года № 100-р "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р"

1. Внести в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р "О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области" следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 7 после слов "перевозки обучающихся до" дополнить словами "образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы,";

2) в пункте 9:

- слова "18 августа 2020 года" заменить словами "31 августа 2020 года";

- дополнить абзацем следующего содержания:

"Образовательным организациям независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности обеспечить с 1 сентября 2020 года реализацию образовательных программ в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.";

3) в пункте 10:

- в абзаце первом слова "абзацем пятым подпункта 1 пункта 12 настоящего распоряжения, а также" исключить;

- в подпункте 2:

точку с запятой заменить точкой;

дополнить абзацем следующего содержания:

"Ограничения, связанные с проведением выставочных и просветительских мероприятий, не распространяются на государственные и муниципальные учреждения культуры Омской области, осуществляющие деятельность в сферах архивного и музейного дела;";

- в подпункте 3 слова "кружков и" исключить;

4) в пункте 12:

- слова "18 августа 2020 года" заменить словами "1 сентября 2020 года";

- абзац четвертый подпункта 1 исключить;

5) в абзаце втором подпункта 1 пункта 14 слова "18 августа 2020 года" заменить словами "1 сентября 2020 года";

6) подпункты 1, 2 пункта 20 исключить;

7) пункт 21 изложить в следующей редакции:

"21. Министерству культуры Омской области приостановить функционирование для посетителей учреждений культуры Омской области в сферах театральной и концертной деятельности, функции и полномочия учредителя которых оно осуществляет.".

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания, за исключением подпунктов 1, 3, абзаца третьего подпункта 4, подпункта 7 пункта 1 настоящего распоряжения, вступающих в силу с 19 августа 2020 года.

Губернатор Омской области А.Л.Бурков







