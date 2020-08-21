ООН: Население России увеличилось в 2020 году на два миллиона человек

Население России в этом году увеличилось на два миллиона по сравнению с 2019 годом. Такая информация содержится в материалах Организации Объединенных Наций.

По данным ООН, в 2019 году население России составляло 143,9 миллиона человек (по данным Росстата - 146,8 миллиона). По обновленной статистике ООН, в 2020 году в России живут 145,9 миллиона человек. Это уже ближе к оценкам российских специалистов, согласно которым на первое июня население нашей страны составляло 146,6 миллиона человек, пишет РИА Новости.

Резкое увеличение цифр ООН прокомментировала завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Плеханова Елена Егорова. По ее мнению, объяснить это можно только тем, что организация посчитала жителей Крыма. "Два миллиона - это как раз население Крыма", - отметила Егорова. Итоговое различие оценок ООН и Росстата эксперт списала на погрешность.

Ранее сообщалось, что в России стало больше долгожителей. По данным Росстата на первое января 2020 года, мужчин, отметивших 99-летие в стране было 3330 человек (в 2019 году - 1606), а женщин - 7816 человек (в 2019-м - 3892). Кроме того, растет число россиян, отметивших 100-летний юбилей. В начале этого года в нашей стране насчитывалось 6892 мужчины такого возраста и 15 801 женщина.