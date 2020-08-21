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21.08.2020 18:44
Рубрика: Общество

Патриарх Кирилл сказал на Соловках проповедь о конце света

Текст: Елена Яковлева
Патриарх Кирилл, отслужив сегодня Божественную Литургию в Спасо-Преображенском монастыре на Соловках, куда он совершает свой первый после начала пандемии визит, произнес необычную проповедь о конце света.
Фото: Сергей Власов/Пресс-служба патриарха Московского и всея Руси/ТАСС Фото: Сергей Власов/Пресс-служба патриарха Московского и всея Руси/ТАСС
Фото: Сергей Власов/Пресс-служба патриарха Московского и всея Руси/ТАСС

Тема "конца света" - одна из излюбленных и будоражащих сознание некоторых православных верующих. Скандал с бывшим схиигуменом Средне-Уральского монастыря, а ныне схимонахом Сергием тоже связан с нею: чипирование, которого он и многие другие так безграмотно и возмущенно боятся, для них на самом деле тоже знак приближения конца света. Знак, конечно, в большей степени придуманный, но не теряющий от этого своей важности.

Фото: православие.ру
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Тема проповеди патриарха была продиктована чтением на Литургии слов апостола Павла: "И тогда померкнет солнце и луна, и звезды небесные падут с неба, и тогда явится Сын Человеческий, грядущий на облаке во славе своей". Эти таинственные, и даже страшные слова - о конце мира, сопряженном с невероятным космическим катаклизмом.

- Достаточно взглянуть на звездное небо темной ночью в ясную погоду, чтобы понять все величие Божественного творения - весь гигантский масштаб космоса, - говорил патриарх, подчеркивая, что он как пастырь с самого раннего своего юношеского служения и в узких, и в широких кругах отвечал на вопросы о конце мира. Потому что даже людей, далеких от веры, текст апостола Павла потрясал своим космическим драматизмом: ну а если вправду все так и произойдет? Тема конца света очень затрагивает людей.

Но при всем интересе разумного человека к теме всеобщего конца, к нам куда ближе не космический конец Вселенной, а наш собственный. И переживая на тему, как же это произойдет с родом человеческим, мы забываем о своем конце света.

Когда для нас все закончится здесь, на земле, что с нами будет? С Богом нас ждет встреча или с темной и страшной силой, которая также реально присутствует и в человеческой истории, и в нашей жизни. И когда мы с багажом греха и беззакония - без всякой космической трагедии - уйдем из этого мира, тогда то, что сегодня нам кажется архиважным, приоритетным улетучится из нашего сознания. И мы, взирая оттуда на нашу земную жизнь, скажем: Боже мой, чем же мы занимались, на что же мы тратили время, зачем мы так боролись, вступали в конфликты с людьми, зачем рушили свои семьи, обманывали родных и близких, не говоря уж о чужих и далеких.

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Евангельское чтение учит нас самому главному и помогает понять, что наша жизнь здесь обуславливает наше вечное бытие. И поэтому забота о спасении души должна быть самым важным приоритетом. А все остальное, чему мы часто посвящаем всю свою жизнь, отдаем нервы, разум, ссоримся с людьми - периферийно по отношению к самому главному - состоянию нашей души, силе и чистоте наших чувств.

50, 60, 70, 80 и даже 100 лет человеческой жизни - это миг, мгновение в человеческой истории, уж не говоря о космическом измерении. И от нас требуется одно очень важное деяние - мы должны попытаться актуализировать все то, чему мы учимся через Евангелие.

- Не надо уходить из храма и обо всем забывать. Не надо, покидая остров Соловки и садясь на теплоход или в самолет, забывать о всем том опыте, что мы тут пережили, - сказал патриарх.

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
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- Вот этот духовный опыт мы должны сохранять и не в виде ностальгии по красивому месту, а вспоминая то состояние духа и те мысли, которые нас посетили на этом святом месте и во время богослужения. И чем больше в жизни мы будем обращаться к высокому, возвышенному, святому, от Бога исходящему, тем легче нам будет жить. И мы обретем великую мудрость, способность отличать пшеницу от плевел, существенное и третьестепенного, и поможем самим себе сохранить спокойствие и силу духа перестать осуждать людей, гневаться на людей и обстоятельства, обманывать родных, близких и чужих, а постараться жить просто, чисто и ясно.

P.S.

Проповедь патриарха предварял своим словом наместник Соловецкого Спасо-Преображенского монастыря, епископ Одинцовский Порфирий. Архиерей, родившийся в Сарове, в семье ученых, закончивший МАИ. Человек, чьим крестным отцом был известный философ Генрих Батищев.

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