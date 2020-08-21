Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
21.08.2020,  
14:47
Текст:  Алексей Брусилов

Попадание ПТУР в Т-55 и бронеавтомобиль сняли на видео в Йемене

Действующие в горных районах Йемена отряды повстанцев-хуситов смогли подбить две бронемашины, принадлежащие просаудовским силам.
Фото: Cell105 / flickr.com / wikimedia.org
Индийские танки Т-72 пытаются догнать Т-90С по характеристикам

В ходе атак использовались управляемые противотанковые ракеты. Первой жертвой стал средний танк Т-55, менявший позицию и не спеша двигавшийся по пересеченной местности. Экипаж, по всей видимости, не вел наблюдения и просто не заметил приближение ПТУР.

К счастью для людей, находящихся за броней, попадание произошло в район моторно-трансмиссионного отделения. Несмотря на то, что раздался довольно сильный взрыв, вряд ли кто-то из-за него пострадал.

Да и сам танк, по всей видимости, не получил фатальных повреждений и подлежит восстановлению. Хотя непонятно, насколько это возможно сделать в здешних условиях: ремонтировать под огнем проблематично, а для эвакуации нет специальной техники.

Вероятно, меньше повезло тем, кто находился в бронеавтомобиле Spartan. Оператор ПТРК наводил боеприпас так, чтобы он поразил машину в район правой передней двери. Однако непонятно, проникла ли кумулятивная струя в салон или прошла ниже. Если случилось первое, то последствия могли быть очень печальными. Сделать какие-то выводы невозможно, так как транспортное средство, не снижая скорости, скрылось за естественной преградой.

Хуситы регулярно публикуют видеоотчеты о своих победах, в большинстве случаев уничтоженную технику демонстрируют в таком виде, чтобы не оставалось сомнений в ее поражении, как, например, в конце прошлого месяца, когда ПТРК "Метис" сжег танк Т-62.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
видео
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Идеальное решение: Forbes оценил экипировку "Ратник" 10:49
Бронированную амфибию "Стрела" впервые показали на видео 20.08.2020
Секреты новейшей амфибии "Дрозд" показали на видео 20.08.2020
бронетехника
Фото: Александр Мельников/РИА Новости
На "Армии-2020" представят дрона-конкурента "Охотника" 10:16
Появилось фото модернизированного БТР-82АТ с новым боевым модулем 18.08.2020
Сверхкомпактную бронемашину "Ласок 4" создают в России 17.08.2020
Йемен
Фото: AndyBR12/Wikimedia.org
Американский танк покажут на "Армии-2020" 09:51
Видео: танк Т-62 выстрелил после попадания в него ракеты в Йемене 23.07.2020
Боевой гибрид: БРДМ-2 скрестили с БМП-1 в Йемене 23.06.2020