Видео: танк Т-62 выстрелил после попадания в него ракеты в Йемене

Anyone know what was happening when the tank(?) got hit by ATGM?— Eastern Lion 东方军事爱好者 (@Sunkway_China) July 23, 2020
This is from the latest video released by pro-Houthi military media. pic.twitter.com/EeOBXeUjss
В момент поражения по неизвестной причине произошел выстрел из орудия танка. Снаряд пролетел небольшое расстояние и, врезавшись в землю, поднял облако пыли. Пока нет данных о судьбе экипажа, но наверняка имеются пострадавшие. Данный инцидент интересен тем, что впервые за долгое время жертвой ракетной атаки стал Т-62.
Ранее во фронтовых сводках в основном фигурировали американские М1А2 Abrams, модификации М60, также поставляемые из США, французские AMX-30, старые советские Т-55 и даже раритетные Т-34-85. К моменту начала гражданской войны на вооружении сухопутных войск Йемена имелось около двух сотен "шестьдесят вторых". Эти танки поставлялись северной и южной частям Йемена еще во времена Советского Союза. Всего в 70-80-е годы было получено около 300 машин. При этом северянам досталось менее двух десятков. Данная техника после объединения двух стран влилась в общие вооруженные силы.
По неизвестной причине воюющие в этой "горячей точке" стороны использовали Т-62 менее охотно, чем те же Т-55. Поэтому они нечасто появлялись перед объективами фото- и видеокамер даже по сравнению с более современными Т-72С, Т-72Б и газотурбинными Т-80БВ.