Видео: танк Т-62 выстрелил после попадания в него ракеты в Йемене

В Йемене повстанцы-хуситы уничтожили танк просаудовских сил. Боевая машина находилась на позиции в одном из горных районов страны, когда в левую часть башни попала противотанковая управляемая ракета. По всей видимости, был применен переносной комплекс "Метис".

Anyone know what was happening when the tank(?) got hit by ATGM?



This is from the latest video released by pro-Houthi military media. pic.twitter.com/EeOBXeUjss — Eastern Lion 东方军事爱好者 (@Sunkway_China) July 23, 2020

В момент поражения по неизвестной причине произошел выстрел из орудия танка. Снаряд пролетел небольшое расстояние и, врезавшись в землю, поднял облако пыли. Пока нет данных о судьбе экипажа, но наверняка имеются пострадавшие. Данный инцидент интересен тем, что впервые за долгое время жертвой ракетной атаки стал Т-62.

Ранее во фронтовых сводках в основном фигурировали американские М1А2 Abrams, модификации М60, также поставляемые из США, французские AMX-30, старые советские Т-55 и даже раритетные Т-34-85. К моменту начала гражданской войны на вооружении сухопутных войск Йемена имелось около двух сотен "шестьдесят вторых". Эти танки поставлялись северной и южной частям Йемена еще во времена Советского Союза. Всего в 70-80-е годы было получено около 300 машин. При этом северянам досталось менее двух десятков. Данная техника после объединения двух стран влилась в общие вооруженные силы.

По неизвестной причине воюющие в этой "горячей точке" стороны использовали Т-62 менее охотно, чем те же Т-55. Поэтому они нечасто появлялись перед объективами фото- и видеокамер даже по сравнению с более современными Т-72С, Т-72Б и газотурбинными Т-80БВ.