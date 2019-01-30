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30.01.2019,  
16:31
Текст:  Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

Ирония судьбы: йеменский танк-ветеран Т-34-85 уничтожили "Корнетом"

Несколько дней назад сообщалось об уничтожении в Йемене танка Т-34-85, принадлежавшего сторонникам просаудовского президента Хади. Теперь стало известно, какое оружие применялось против него.

Ряд источников утверждают, что танк-ветеран был сожжен ракетой 9М133-1 современного противотанкового комплекса "Корнет-Э".

Ранее это оружие уже отличилось в выведении из строя машин, обладавших гораздо более мощной защитой. Речь идет о танках Abrams и боевых машинах пехоты Bradley.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
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Такие ПТРК были приобретены Йеменом еще до начала гражданской войны. Кроме того, у повстанцев были замечены иранские клоны "Корнетов-Э" - Dehlaviyeh.

Стороны, вовлеченные в этот продолжительный и кровопролитный конфликт, также активно применяют противотанковые комплексы "Фагот" и "Конкурс", с помощью которых уничтожаются различные боевые машины, в том числе и саудовские М1А2S.

Эпизодически встречаются и разработанные в начале 60-х годов системы первого поколения "Малютка"

Очень хорошо зарекомендовал себя в Йемене легкие "Метисы". На их счету французские танки АМХ-30, американские М60А3 и LAV-25.

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