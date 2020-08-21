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21 августа 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 186(8240)

Постановление Правительства Российской Федерации от 14 августа 2020 г. N1219 г. Москва "Об утверждении Правил определения организатором азартных игр в букмекерской конторе базы расчета целевых отчислений от азартных игр"

Дата подписания 14 августа 2020 г.
Опубликован 21 августа 2020 г.

Комментарии Российской Газеты

Обновлены требования к букмекерам и тотализаторам

В соответствии с частью 2 статьи 62 Федерального закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила определения организатором азартных игр в букмекерской конторе базы расчета целевых отчислений от азартных игр.

2. Настоящее постановление вступает в силу с января 2021 г.

Председатель Правительства Российской Федерации М. Мишустин

Правила определения организатором азартных игр в букмекерской конторе базы расчета целевых отчислений от азартных игр

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения организатором азартных игр в букмекерской конторе (далее - организатор) базы расчета целевых отчислений от азартных игр (далее - база расчета целевых отчислений).

2. База расчета целевых отчислений формируется по итогам заключения организатором соглашения об использовании символики, наименований спортивных соревнований с субъектами профессионального спорта, а именно с общероссийскими спортивными федерациями, организующими спортивные соревнования, и профессиональными спортивными лигами, организующими профессиональные спортивные соревнования, в отношении которых организатор принимает ставки, интерактивные ставки.

3. База расчета целевых отчислений определяется организатором самостоятельно ежеквартально в соответствии с пунктом 4 настоящих Правил.

4. Базой расчета целевых отчислений являются доходы, полученные в течение квартала организатором от деятельности по организации и проведению азартных игр в части принятия ставок и интерактивных ставок в отношении спортивных соревнований, организованных субъектом профессионального спорта, на основании соглашения, указанного в пункте 2 настоящих Правил. При этом под доходами подразумевается положительная разница между суммой ставок и интерактивных ставок, сделанных участниками азартных игр в отношении спортивных соревнований, организованных субъектом профессионального спорта, по которым наступил результат азартной игры, и выплаченных им выигрышей.

5. Организатор определяет базу расчета целевых отчислений не позднее 7 дней со дня окончания квартала, в котором возникла база расчета целевых отчислений, в соответствии с требованиями, установленными настоящими Правилами.