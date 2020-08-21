Поветкин оказался легче Уайта на 13 кг

Российский боксер Александр Поветкин на взвешивании оказался легче своего соперника британца Диллиана Уайта почти на 13 кг.

Поединок за звание претендента на титул чемпиона мира по версии WBC между россиянином Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом состоится в английском Брентвуде 22 августа. Бой пройдет под открытым небом и без зрителей.

Накануне соперники прошли официальную процедуру взвешивания. Олимпийский чемпион Поветкин показал вес 101,6 кг. Как сообщает Sky Sports, его оппонент весит 114,3 кг.

В активе 40-летнего Поветкина 38 боёв, 35 из которых он выиграл. 24 из них - нокаутом. Россиянин потерпел два поражения и один поединок завершился вничью. Уайт, который младше соперника на 8 лет, имеет 27 побед в 28 боях. 18 поединков он завершил досрочно.