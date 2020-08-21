Поветкин оказался легче Уайта на 13 кг

Российский боксер Александр Поветкин на взвешивании оказался легче своего соперника британца Диллиана Уайта почти на 13 кг.
Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости
Поединок за звание претендента на титул чемпиона мира по версии WBC между россиянином Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом состоится в английском Брентвуде 22 августа. Бой пройдет под открытым небом и без зрителей.
Накануне соперники прошли официальную процедуру взвешивания. Олимпийский чемпион Поветкин показал вес 101,6 кг. Как сообщает Sky Sports, его оппонент весит 114,3 кг.
В активе 40-летнего Поветкина 38 боёв, 35 из которых он выиграл. 24 из них - нокаутом. Россиянин потерпел два поражения и один поединок завершился вничью. Уайт, который младше соперника на 8 лет, имеет 27 побед в 28 боях. 18 поединков он завершил досрочно.