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21 августа 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 186(8240)

Постановление Правительства Российской Федерации от 14 августа 2020 г. N 1220 г. Москва "Об утверждении Правил совершения операций с денежными средствами при организации и проведении азартных игр"

Дата подписания 14 августа 2020 г.
Опубликован 21 августа 2020 г.

Комментарии Российской Газеты

Обновлены требования к букмекерам и тотализаторам

Во исполнение Федерального закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила совершения операций с денежными средствами при организации и проведении азартных игр.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 г.

Председатель Правительства Российской Федерации М. Мишустин

Правила совершения операций с денежными средствами при организации и проведении азартных игр

1. Настоящие Правила определяют порядок совершения операций с денежными средствами организатором азартных игр при организации и проведении азартных игр в игорном заведении.

2. В настоящих Правилах:

под совершением операций с денежными средствами организатором азартных игр при организации и проведении азартных игр в игорном заведении понимаются выдача обменных знаков игорного заведения в обмен на денежные средства и выдача (выплата) денежных средств в обмен на предъявленные обменные знаки игорного заведения;

под обменными знаками игорного заведения понимаются фишки, жетоны или иные знаки (документы), предусмотренные для обращения в игорном заведении правилами, установленными организатором азартных игр.

3. Выдача обменных знаков игорного заведения в обмен на денежные средства и выдача (выплата) денежных средств в обмен на предъявленные обменные знаки игорного заведения осуществляются в кассах игорного заведения, букмекерской конторы, тотализатора.

4. Операции с денежными средствами при организации и проведении азартных игр в казино и залах игровых автоматов могут осуществляться как путем оплаты наличными денежными средствами, так и в безналичном порядке с применением всех предусмотренных законодательством Российской Федерации форм безналичного расчета, в том числе с использованием программно-технических комплексов, предназначенных для автоматизированной выдачи и автоматизированного приема денежных средств, а также оборудования и (или) специального программного обеспечения, предусматривающих возможность расчетов с использованием платежных карт и иных электронных средств платежа.

Операции с денежными средствами при организации и проведении азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах могут осуществляться организатором азартных игр путем оплаты наличными денежными средствами и (или) в безналичном порядке.