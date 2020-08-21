Правительство разрешило регистрировать автомобили в МФЦ

Зарегистрировать автотранспорт теперь можно будет в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте кабмина.
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Новый сервис станет доступен благодаря привлечению сотрудников МВД к работе на территории МФЦ. Они будут только осматривать автомобили. Принимать заявления и выдавать готовые документы поручено сотрудникам центров госуслуг.
Как следует из текста постановления, услуга будет доступна не во всех МФЦ, а только там, где для этого есть необходимая инфраструктура.
В правительстве считают, что новые правила постановки автомобилей на учет позволят упростить процедуру госрегистрации, сэкономить время владельцам транспортных средств и расширить спектр услуг, предоставляемых в МФЦ.