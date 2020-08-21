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21.08.2020 21:06
Рубрика: Происшествия

Число пострадавших при взрыве в Ярославле выросло до четырех

Текст: Антон Валагин (Ярославль)

Четыре человека обратились за медицинской помощью в результате взрыва газа в Ярославле. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные службы скорой помощи. Также известно об одном погибшем.

Напомним, сообщение о ЧП поступило в оперативные службы в 19.34. В квартире на четвертом этаже 10-этажки на улице Батова произошел взрыв - предварительно, бытового газа. Взрыв вызвал обрушения межэтажных перекрытий со второго по шестой этаж. Повреждены по меньшей мере восемь квартир.

Фото: iStock
При обрушении на шахте в Воркуте погибли четыре человека

После взрыва начался пожар. Погибла женщина, четыре человека пострадали.

- Двое пострадавших доставлены в больницу имени Соловьева, еще двоих туда везут, - сообщили в скорой помощи. Ранее сообщалось о трех раненых.

Под завалами остаются женщина и ребенок, рассказал агентству источник в экстренных службах региона. На месте взрыва проходит спасательная операция.

На улице Батова также работают сотрудники прокуратуры и Следственного комитета. Оба ведомство ведут проверку обстоятельств ЧП.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область Ярославль Взрывы газа в домах

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