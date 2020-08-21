Число пострадавших при взрыве в Ярославле выросло до четырех

Четыре человека обратились за медицинской помощью в результате взрыва газа в Ярославле. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные службы скорой помощи. Также известно об одном погибшем.

Напомним, сообщение о ЧП поступило в оперативные службы в 19.34. В квартире на четвертом этаже 10-этажки на улице Батова произошел взрыв - предварительно, бытового газа. Взрыв вызвал обрушения межэтажных перекрытий со второго по шестой этаж. Повреждены по меньшей мере восемь квартир.

После взрыва начался пожар. Погибла женщина, четыре человека пострадали.

- Двое пострадавших доставлены в больницу имени Соловьева, еще двоих туда везут, - сообщили в скорой помощи. Ранее сообщалось о трех раненых.

Под завалами остаются женщина и ребенок, рассказал агентству источник в экстренных службах региона. На месте взрыва проходит спасательная операция.

На улице Батова также работают сотрудники прокуратуры и Следственного комитета. Оба ведомство ведут проверку обстоятельств ЧП.