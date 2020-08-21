Депутату МГД Шереметьеву грозит до 10 лет по делу о мошенничестве

Депутат Мосгордумы от КПРФ Олег Шереметьев помещен Пресненским судом под домашний арест. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Напомним, Шереметьев обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Депутату вменяется часть 4 статьи 159 УК РФ, по которой ему грозит наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.

По данным ГСУ СК РФ по Москве, Шереметьев с ноября 2019 по февраль 2020 года готовил и представлял в аппарат Мосгордумы документы о премировании своего помощника на сумму 350 до 600 тысяч рублей с ложными сведениями о выполнении последним заданий особой важности и сложности. Деньги потом присваивал. Таким образом, причинил ущерб бюджету Москвы в размере более 2 миллионов рублей.