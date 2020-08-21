Москвичи стали чаще покупать новые автомобили

Летом на столичном авторынке отмечается повышенный покупательский ажиотаж. В июне было продано 122,6 тыс. новых автомобилей, на 20,7 тыс. больше чем в апреле (38,9 тыс.) и мае (63 тыс.) вместе взятых. В июле москвичи еще больше заинтересовались покупкой нового авто и рынок вырос на 6,8% по отношению к 2019 году до 141,9 тыс. автомобилей. Специалисты ГК "АвтоСпецЦентр" опросили более 1000 посетителей дилерских центров Москвы и выяснили, что 76% из них готовы купить автомобиль здесь и сейчас.

Аналитики уверены, что за апрель и май люди устали сидеть дома и после завершения самоизоляции у них появились время, деньги и желание приобрести новый автомобиль. Всплеск спроса привел к тому, что в августе на рынке образовался дефицит автомобилей. На ситуацию повлиял и двухмесячный простой автозаводов во всем мире, и последующие плановые каникулы на производствах. В результате практически по всем маркам (Mercedes, BMW, Audi, Volkswagen, Hyundai, KIA и др.) отмечаются трудности с доступностью популярных моделей и комплектаций. Несмотря на это лишь четверть москвичей (24%) готовы отложить покупку на осень. Более половины горожан, участвовавших в опросе (55%), не обратили внимания на рост цен. При этом с начала года средневзвешенная цена выросла на 8,9% (в среднем на 138 тыс. рублей на новые авто). 27% респондентов отметили, что хотели приобрести автомобили еще в марте, до введения режима самоизоляции, но отложили покупку до лета и столкнулись с тем, что программы поддержки автопроизводителей и акции дилеров, действовавшие весной, завершены. Несмотря на то, что прайсовые цены на автомобили не изменились, цена контракта стала выше. И только 18% участников опроса указали рост цен одной из причин, препятствующих покупке авто или побуждающих к выбору более доступной модели.

В целом, ожидающийся осенью рост цен на новые авто стал причиной покупки в июле-августе для 61% респондентов. 24% участников опроса опасаются второй волны самоизоляции осенью и спешат приобрести машину сейчас. 7% не исключают обвала рубля и решаются инвестировать накопления в товары длительного пользования. Среди оставшихся 6% - желание срочно сменить автомобиль, приверженность марке, удачно сложившиеся обстоятельства и прочее.

По данным аналитиков, объем выдачи автокредитов в июле вырос на четверть по сравнению с июнем. Среди опрошенных москвичей, приобретающих автомобили в кредит (61%), свыше 40% изначально планировали покупку в кредит. Треть взяли небольшой кредит (менее 25% от стоимости авто), чтобы купить автомобиль сейчас и не откладывать покупку до осени. 21% планируют воспользоваться льготным кредитом по программе господдержки.