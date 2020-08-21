Глава минспорта Хабаровского края ушел в отставку

Исполняющий обязанности министра спорта и физической культуры Хабаровского края Семен Экшенгер написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе правительства региона.

Отмечается, что о том, кто станет новым главой минспорта, станет известно позже. Экшенгер руководил ведомством с октября 2018 года.

"Семен переходит на новый проект. Мы будет объединять хоккейный клуб "СКА-Нефтяник", детско-юношескую школу и арену "Ерофей" в один блок и займемся развитием русского хоккея. Это его решение и я его поддержал в этом", - рассказал врио губернатора Михаил Дегтярев в Instagram.

Напомним, что 17 августа глава региона после проверки больницы уволил министра здравоохранения Александра Витько, занимавшего этот пост с 2007 года. Его место занял и.о. заместителя председателя правительства Евгений Никонов.