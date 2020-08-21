В Хабаровске срочно эвакуировали детей из 88 дошкольных учреждений

Новости

ООН: Население России увеличилось в 2020 году на два миллиона человек 07:12
Трамп: Байден ничего не сделал за 47 лет пребывания во власти 07:03
В Австралии полиция расследует новый случай обнаружения игл в клубнике 06:40
"Вашингтон" Овечкина выбыл из борьбы за Кубок Стэнли 06:36
Оползень сошел на деревню в китайской провинции Сычуань 06:23
Трамп заявил о желании воспользоваться американской вакциной от COVID-19 05:59
ВВС Израиля атаковали объекты ХАМАС в ответ на ракетный обстрел 05:33
Эксперт: Страны Европы не скоро снимут все ограничения на въезд 04:58
Япония ослабит ограничения на въезд для постоянно проживающих иностранцев 04:52
Трамп решил заехать за пиццей во время поездки в Пенсильванию 04:22
American Airlines из-за коронавируса отменила рейсы в 15 городов США 04:10
Летчики ТОФ спасли от "ракетно-бомбового удара" аэродром Елизово 04:08
США выступили против заседания СБ ООН по вопросу о санкциях против Ирана 03:58
Более 10 человек пострадали при утечке аммиака в Индии 03:33
США направят замороженные активы правительства Венесуэлы на выплаты медикам 03:29
Россия отправит в Мексику две тысячи доз вакцины от коронавируса 02:43
Генпрокурор США заявил о намерении добиваться смертной казни Царнаева 02:39
Билл Гейтс напомнил о забытой из-за коронавируса опасной болезни 02:04
ВОЗ: В мире зарегистрировано более 22 миллионов случаев COVID-19 01:34
Росстат назвал отрасли с самыми высокими зарплатами 01:00
Вильфанд сообщил о необычных температурах в полярных регионах России 00:57
Захватившие власть в Мали военные объявили об открытии границ 00:56
Более 50 иностранных летательных аппаратов провели разведку у границ РФ 00:34
Трамп оценил свои отношения с Ким Чен Ыном как хорошие 00:15
Yonhap: Ким Чен Ын передал часть полномочий своей сестре 00:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
В новом КоАП предусмотрены штрафы для продавцов за отказ принять товар
В новом КоАП предусмотрены штрафы для продавцов за отказ принять товар
Какие книги чаще читают в метро
Какие книги чаще читают в метро
21.08.2020 06:58
Рубрика: Власть

В Хабаровске срочно эвакуировали детей из 88 дошкольных учреждений

Текст: Инесса Доценко

Сегодня в Хабаровске прошла массовая эвакуация воспитанников 88 детских садов. Как рассказали в пресс-службе мэрии, малышам пришлось спешно покинуть здания из-за сообщений о заложенных бомбах.

Сообщение о минировании аэропорта в Красноярске оказалось ложным

Донесение о минировании поступило в службу "112". Выводить детей из помещений начали около десяти часов утра. Эвакуироваться пришлось 12732 воспитанникам и 2273 сотрудникам.

- Все ребята оперативно покинули учреждения под присмотром педагогов. Они разместились в зданиях, с которыми у нас уже налажено сотрудничество: в библиотеках, школах, домах культуры и другие помещениях. Эвакуация прошла организованно, без паники, - заметила начальник отдела дошкольного образования городского управления образования Елена Петрушина.

Половину детсадов спецслужбы уже проверили - туда смогли вернуться воспитанники. Обследование остальных продолжается.

Между тем сегодня утром сообщения о минировании поступили в крупные учреждения ЕАО - Биробиджанский районный суд, почтовые отделения, налоговую службу и одно из отделений Сбербанка. На прошлой неделе с таким столкнулись аэропорты в Якутске и в Хабаровске. Вчера из-за подобного "минирования" опять пришлось эвакуировать людей из терминала Хабаровского аэропорта.

В регионах Власть Безопасность Происшествия Терроризм Антитеррор Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Еврейская АО Биробиджан ДФО Хабаровский край Хабаровск ДФО Якутия Якутск Атака телефонных террористов на Россию

Главное сегодня

Россия отправит в Мексику две тысячи доз вакцины от коронавируса
США выступили против заседания СБ ООН по вопросу о санкциях против Ирана
Росавиация: Летать за рубеж теперь можно еще из трех российских городов
Мутко: Около 40% российских семей не могут позволить себе ипотеку
В NASA оценили опасность утечки воздуха на МКС
Подсчитан прожиточный минимум за второй квартал 2020 года
Проверить себя по спискам невыездных можно через портал госуслуг