В Хабаровске срочно эвакуировали детей из 88 дошкольных учреждений

Сегодня в Хабаровске прошла массовая эвакуация воспитанников 88 детских садов. Как рассказали в пресс-службе мэрии, малышам пришлось спешно покинуть здания из-за сообщений о заложенных бомбах.

Донесение о минировании поступило в службу "112". Выводить детей из помещений начали около десяти часов утра. Эвакуироваться пришлось 12732 воспитанникам и 2273 сотрудникам.

- Все ребята оперативно покинули учреждения под присмотром педагогов. Они разместились в зданиях, с которыми у нас уже налажено сотрудничество: в библиотеках, школах, домах культуры и другие помещениях. Эвакуация прошла организованно, без паники, - заметила начальник отдела дошкольного образования городского управления образования Елена Петрушина.

Половину детсадов спецслужбы уже проверили - туда смогли вернуться воспитанники. Обследование остальных продолжается.

Между тем сегодня утром сообщения о минировании поступили в крупные учреждения ЕАО - Биробиджанский районный суд, почтовые отделения, налоговую службу и одно из отделений Сбербанка. На прошлой неделе с таким столкнулись аэропорты в Якутске и в Хабаровске. Вчера из-за подобного "минирования" опять пришлось эвакуировать людей из терминала Хабаровского аэропорта.