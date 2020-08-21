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21.08.2020 13:04
Рубрика: Легковые авто

Чем опасен автомобильный компрессор

Текст: Майя Бирюкова
Множество гаджетов создано для того, чтобы облегчить жизнь водителя: в том числе, компрессоры для накачки шин, которые многие вставляют в гнездо прикуривателя. Можно пользоваться этим приспособлением подобным образом?
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Если подключить через прикуриватель смартфон или навигатор, то может возникнуть перегрузка сети, проводка нагреется, появится риск пожара. А что будет, если подключить более мощные инструменты, тот же компрессор?

Фото: iStock
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Минимальная беда - это сгорит предохранитель. Хуже, если начнет плавиться изоляция, а за ней - пластик внутри салона. Дополнительная нагрузка в электроцепи возникнет, если неаккуратно выдернуть штекер из гнезда. Это чревато выходом из строя блока управления двигателем. Машина просто не заведется, пока не привезут и не поставят новый.

Мощные электроприборы лучше запитывать непосредственно от аккумулятора, пишет aif.ru. Тогда останутся целыми предохранители. Это можно делать и при выключенном двигателе.

А что же автомобильная розетка? С прикуривателем все понятно, но ведь есть же специальный девайс для подключения электроприборов? С ней тоже не все просто.

Нужно посмотреть на мощность компрессора. Прибор с производительностью 30-40 л/мин и давлением 7-10 атм способен накачать покрышки легковых авто с колесами R14. Такой компрессор розетка потянет. Для внедорожников нужно брать прибор с производительностью 50-70 л/мин и давлением 12 атм. И он уже должен подключаться к аккумулятору.

Фото: AP Photo/Evan Vucci
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Для запитки прибора нужен переходник с проводами сечением не меньше 2,5 кв.мм и внушительными зажимами-"крокодилами". Он способен выдержать ток в 20 А в течение часа. Провод лучше брать длиной не меньше 2 метров, тогда прибор дотянется до каждого из колес.

Если в магазине подходящее устройство не найдется, его можно сделать самому или заказать мастеру. Еще один вариант - компрессор со встроенным аккумулятором: он стоит дороже, но зато хлопот с ним меньше, и риск для автомобиля нулевой.

#авто