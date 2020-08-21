В Перми перед судом предстанет мать ребенка, утонувшего в бассейне

В Перми завершилось расследование уголовного дела в отношении 43-летней местной жительницы. Ее обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи № 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".

Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, в июне текущего года женщина вместе со своей шестилетней дочерью отдыхала в компании друзей в банном комплексе. Во время отдыха обвиняемая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, оставила ребенка в открытом бассейне глубиной 1,7 метра без присмотра и ушла в соседнее помещение сауны. В это время малолетняя девочка утонула в бассейне.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.