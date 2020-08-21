Аэропорт Новосибирска возобновил международные перелеты

В пятницу из новосибирского аэропорта Толмачево отправлен международный авиарейс - первый после снятия ограничительных мер по коронавирусу. В Анталью рейсом AZUR air вылетели 174 пассажира.

"Сейчас авиакомпании уточняют планы по выполнению прямых международных рейсов из Новосибирска. Полеты в Турцию планируют выполнять партнеры аэропорта, развивающие чартерные программы", - говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

По данным Росавиации, расширен список российских городов, из которых разрешено международное воздушное сообщение. В него включены Казань, Калининград и Новосибирск. Полеты из этих городов российские и иностранные авиакомпании могут осуществлять с 20 августа. Регулярные рейсы из Новосибирска в Турцию планирует выполнять базовый авиаперевозчик аэропорта Толмачево - S7 Airlines.

С 1 августа Россия возобновила регулярное международное воздушное сообщение с рядом государств. Полеты были начаты из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Лондон и Стамбул. 10 августа в программу международных полетов добавились турецкие города Даламан, Бодрум и Анталья.

В аэропорту Толмачево пассажирам напоминают о соблюдении необходимых мер противоэпидемической защиты.