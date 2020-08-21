Фестиваль Crescendo в Сочи впервые пройдет под открытым небом

С 24 по 25 августа в Сочи состоится ХVI Музыкальный фестиваль Crescendo 2020 под художественным руководством пианиста, народного артиста России Дениса Мацуева. Этот фестиваль станет одним из самых крупных культурных мероприятий в стране, проходящим со зрителями. Ранее он традиционно проводился в Зимнем театре, а в этом году стартует в Олимпийском парке под открытым небом.

- Социальной дистанции с роялем у меня не будет, - отшутился Денис Мацуев. - Несмотря на то, что Crescendo означает постепенное нарастание звука, надеюсь, мы разрушим этот стереотип. Мы рады, что добились проведения Crescendo. Без него это был бы не такой год. Нам дорога сочинская публика. Единственный вариант - это формат оpen air.

Сейчас концерты начинаются в разных регионах страны.

- Мы провели оpen air концерт в Екатеринбурге, - продолжил известный пианист. - Также открыли сезон в Московской филармонии с социальной, как мы называем, "шашечной" рассадкой. Валерий Гергиев в Мариинском театре Санкт-Петербурга сделал это на месяц раньше. Также концерт под открытым небом пройдет в Калининграде рядом с могилой Канта перед потрясающим собором. Но сейчас мы в Сочи, и чувства переполняют. Это будет большой праздник.

По словам Дениса Мацуева, с Сочи у него связано много детских воспоминаний. Когда ему было пять лет, он приезжал сюда с бабушкой и дедушкой из родного Иркутска и жил у их знакомых.

- Каждое лето мы приезжали к ним на Тоннельную, 1, - вспомнил Мацуев. - Помню, я спал на лоджии. Раньше еще не было таких застроек. Из окна слышался шум поездов, и была видна башня сочинского вокзала. Когда я сейчас сюда приехал, то очень растрогался, как будто это было вчера. Сочи очень близкий мне город. Я с детства обожал здесь находиться. Атмосфера Сочи ни с чем не сравнима.

Как рассказал художественный руководитель Фонда "Талант и успех" Ханс-Йоахим Фрай, последние два месяца команда организаторов упорно работала, им три раза пришлось переносить концерты.

- Мы специально построили масштабную 27-метровую конструкцию с независимыми сиденьями и кристаллическими экранами, - добавил Ханс-Йоахим Фрай. - На сцене установлен рояль фирмы Steinway & Sons, прекрасная звуковая система. Зрителям будет очень удобно. Это настоящий, профессиональный концерт, только на улице. Мы посмотрели прогноз, погода будет хорошая - без дождя. Репетиции пройдут в воскресенье и понедельник.

Кстати, Денис Мацуев перед пандемией дал свой последний концерт 20 марта. После этого ему пришлось отменить 156 выступлений. Правда, он проводил онлайн-мероприятия. Например, без зрителей прошел юбилейный концерт, приуроченный к 45-летию талантливого пианиста в московском парке "Зарядье".

- Тогда я сказал, что надеюсь, это последний концерт без зрителей, так и произошло, - отметил Денис Мацуев. - Онлайн-выступление посмотрели сначала два миллиона человек, а потом количество просмотров выросло до 4,5 миллиона. Все ведущие мировые оркестры открыли архивы своих концертов. Сначала просмотры зашкаливали - более 100 миллионов за неделю. Через несколько месяцев они начали падать. Ведь ни один даже самый уникальный онлайн-концерт не заменит живого.

Программа

24 августа в 19.30 состоится гала-концерт, на котором выступят Денис Мацуев (фортепиано), Гайк Казазян (скрипка), Александр Рамм (виолончель) и Анастасия Тюрина (балалайка).

25 августа в 17.00 Денис Мацуев, Александр Рамм и Гайк Казазян исполнят знаменитое Трио П. И. Чайковского "Памяти великого артиста". А в 20.00 фестиваль завершится традиционным для Crescendo вечером джаза.

В Crescendo выступит Сочинский симфонический оркестр под руководством Антона Лубченко - на площадке малой ледовой арены "Шайба". По традиции Денис Мацуев представит молодых талантливых музыкантов, которые только начинают свой артистический путь.