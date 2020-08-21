На Дону появились граффити победителей конкурса "Яркая Победа"

В Ростовской области художники воплотили в жизнь эскизы победителей регионального этапа всероссийского конкурса граффити "Яркая Победа". Красивые и неординарные рисунки в честь фронтовиков появились в станице Багаевской, Константиновске и Зернограде.

- Память о событиях Великой Отечественной войне и ее героях важна для каждого из нас. Наша главная задача - передать подрастающему поколению память о подвиге наших ветеранов. Эти конкурсы посвящены 75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Они позволяют увидеть, как именно молодежь представляет себе события войны 1941-1945 годов и как ребята чтят память своих предков, вставших на защиту Родины, - отметил председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Юрий Лескин.

Напомним, что в конкурсе творческих проектов приняли участие юноши и девушки из разных уголков Донского края. Учитывая неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию, связанную с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, конкурс был проведен в заочном формате. А 27 июля жюри из 20 проектов-эскизов граффити выбрали тройку лучших.

Первое место заняла жительница Багаевского района Марина Мищенко. Эскиз ее граффити с изображением победителей Великой Отечественной войны уже исполнен художниками по адресу: станица Багаевская, улица Степана Разина, д.5.

Граффити Анастасии Бабич, занявшей второе место в конкурсе, с изображением Розы Шаниной - одной из первых женщин-снайперов и кавалера ордена Славы, располагается в Константиновске на улице 25 Октября.

Графическое изображение маршала Константина Рокоссовского, выполненное Андреем Кравченко, нанесено на стену студенческого общежития в Зернограде - на улице Карла Маркса, 29.

Победители также будут награждены дипломами и памятными сувенирами. Кроме того, работы ребят, занявших первые места в конкурсе "Память Победы - 75 лет спустя" и призовые места в акции "Яркая Победа", будут реализованы в течение года.