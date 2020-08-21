Признание Организацией Объединенных Наций жителей Крыма гражданами РФ закономерно и логично. Об этом в комментарии РИА Новости заявил зампред Госсовета республики Владимир Бобков.

По его словам, процесс признания международным сообществом Крыма частью России неизбежен.

- Этому не может воспрепятствовать никто, - подчеркнул вице-спикер крымского парламента и допустил, что таких фактов со временем будет только больше.

По материалам ООН, население России в 2020 году выросло по сравнению с 2019-м на два миллиона человек. Завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елена Егорова пояснила агентству, что столь стремительное увеличение показателя можно объяснить исключительно тем, что ООН начала считать крымчан россиянами.