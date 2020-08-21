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21.08.2020 15:10
Рубрика: Культура

В Крыму открыли фестиваль Koktebel Jazz Party

Текст: Олег Широков (Феодосия)
Фото: Олег Широков/РГ Фото: Олег Широков/РГ
Фото: Олег Широков/РГ

В поселке Коктебель (Феодосия) начал работу международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party-2020.

Основатель фестиваля, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев рассказал журналистам, что до последнего момента сомневался в том, быть мероприятию или нет.

В Крыму пройдут фестивали Koktebel Jazz Party и RAP Koktebel

- Но нас поддержал глава Крыма Сергей Аксенов, за что ему особая благодарность, - отметил основатель Koktebel Jazz Party. - Фестивалю в этом году восемнадцать лет, у него совершеннолетие. Но ввиду коронавируса мы сократили количество посадочных мест: вместо тысячи, как у нас бывало обычно, в этом году только шестьсот. Стулья расставлены на необходимое расстояние, и только семьи смогут сесть вместе.

Киселев выразил надежду на то, что гости фестиваля ответственно отнесутся к своему здоровью и будут соблюдать масочный режим, причем маски будут носить "на переносице, а не на подбородке".

- Лозунг фестиваля все тот же: "За чистый Крым", - напомнил он. - Мы уберем после фестиваля всю территорию, и она будет чище, чем была до этого. Конечно, и нам, и всем гостям Коктебеля мешает отсутствие канализации в поселке. Мне понравился в одном издании заголовок к материалу о фестивале - "Роза на помойке"! Это символ фестиваля, мы все время будем настаивать, чтобы разница между фестивалем и обстановкой в поселке бросалась в глаза и журналисты опять спрашивали: доколе.

Арт-директор Koktebel Jazz Party Михаил Иконников рассказал, что в первый день на фестивальной сцене выступят большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова, ансамбль Esh, ансамбль Якова Окуня и вокалисты Лариса Долина и Хибла Герзмава. В последующие дни в программе фестиваля - выступления актера Игоря Скляра, группы "Моральный кодекс" и ее вокалиста Сергея Мазаева.

Фото: пресс-служба фестиваля
В Крыму проходит музыкальный фестиваль Z.Fest

- Наш фестиваль - один из немногих, куда приходит неподготовленная публика, но тем более она благодарна за музыку, - подчеркнул Иконников.

Певица Лариса Долина призналась, что устала от пандемии, из-за которой ей приходилось принимать у студентов экзамены онлайн.

- Фестиваль - это первая ласточка, - уверена артистка. - Большое счастье, что мы вышли из дома. Очень сильно угнетает то, что в этом году почти нет концертов, но мы их нагоним в будущем году.

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