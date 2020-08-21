В Крыму задержали жителя Омска за убийство сожительницы

Новости

Барселона может лишить Хуана Карлоса I золотой медали города 12:41
Москвичи стали чаще покупать новые автомобили 12:33
Американские СМИ пожаловались на высокую комиссию со стороны Apple 12:25
Минкомсвязь заплатит школьникам до 125 тысяч рублей за успехи в IT 12:24
В столичный регион пришли первые заморозки 12:14
Глава минспорта Хабаровского края ушел в отставку 12:05
Аэропорт Новосибирска возобновил международные перелеты 11:56
Кандидатуру Михаила Птицына одобрили на пост председателя Мосгорсуда 11:31
Кузнецова сообщила о новой группе российских детей, которых вывезут из Сирии 11:28
Ученые выяснили причину повторного заражения COVID-19 11:11
Обновление Lightroom стерло фотографии пользователей iPhone и iPad 11:03
Врач рассказал, как избавиться от изжоги без лекарств 10:54
Российский "Ашан" уволил десятки сотрудников из-за коррупции и откатов 10:46
ЦБ отозвал лицензию у банка "Славянский кредит" 10:33
В Хабаровском крае начали готовиться к паводку на Амуре 10:27
Премьер Эстонии признал проблему неравенства прав русскоговорящих жителей 09:46
В Австралии нашли два золотых самородка на 250 тысяч долларов 09:36
Еще 1160 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:24
В Югре женщина на иномарке сбила трех девочек 09:10
В Санкт-Петербурге лжеэлектрики обокрали блокадницу 09:09
Гурьянов первым из россиян в НХЛ забросил 4 шайбы в одном матче плей-офф 09:07
В Германии назвали верхом наглости угрозы США в адрес "Северного потока-2" 08:51
Наталья Сергунина: В Москве стартовало голосование за лучшие авторские маршруты по городу 08:40
СМИ: Перелеты по России подешевели вдвое 07:55
В "красной зоне" по COVID-19 остались 12 регионов России 07:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
В новом КоАП предусмотрены штрафы для продавцов за отказ принять товар
В новом КоАП предусмотрены штрафы для продавцов за отказ принять товар
Какие книги чаще читают в метро
Какие книги чаще читают в метро
21.08.2020 12:26
Рубрика: Происшествия

В Крыму задержали жителя Омска за убийство сожительницы

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: Пресс-служба ГСУ СК России по Крыму и Севастополю Фото: Пресс-служба ГСУ СК России по Крыму и Севастополю
Фото: Пресс-служба ГСУ СК России по Крыму и Севастополю

В Крыму суд заключил под стражу 27-летнего жителя Омска, который обвиняется в убийстве 38-летней сожительницы. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СКР по Крыму и Севастополю.

Фото: Пресс-служба Главного управления СКР по Республике Крым и Севастополю
В Крыму на теле погибшего ребенка не нашли следов насильственной смерти

Сотрудники Следственного отдела по Алуште установили, что 17 августа пара отправилась в поход на гору Демерджи. После проведенного там пикника при спуске между ними завязалась ссора, что переросла в драку, во время которой мужчина шесть раз ударил сожительницу в шею ножом. Затем, пытаясь скрыть следы преступления, омич скинул ее тело в обрыв лесного массива Долины приведений. По возвращении в Алушту, он рассказал о случившемся другу. Тот в свою очередь обратился к правоохранителям.

В рамках уголовного дела сотрудники Следственного отдела по Алуште проводятся все необходимые следственные действия, призванные установить более полную картину преступления.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Суд Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Крым Филиалы РГ Сибирь ЮФО Республика Крым СФО Омская область Омск

Главное сегодня

В "красной зоне" по COVID-19 остались 12 регионов России
В Германии назвали верхом наглости угрозы США в адрес "Северного потока-2"
Байден официально стал кандидатом в президенты США от демократов
Россия отправит в Мексику две тысячи доз вакцины от коронавируса
ООН: Население России увеличилось в 2020 году на два миллиона человек
В России снизилось количество разбоев и грабежей, но стало больше киберпреступлений
В Роскачестве подсказали способ узнать телефонные номера мошенников