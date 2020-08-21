В Крыму задержали жителя Омска за убийство сожительницы

В Крыму суд заключил под стражу 27-летнего жителя Омска, который обвиняется в убийстве 38-летней сожительницы. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СКР по Крыму и Севастополю.

Сотрудники Следственного отдела по Алуште установили, что 17 августа пара отправилась в поход на гору Демерджи. После проведенного там пикника при спуске между ними завязалась ссора, что переросла в драку, во время которой мужчина шесть раз ударил сожительницу в шею ножом. Затем, пытаясь скрыть следы преступления, омич скинул ее тело в обрыв лесного массива Долины приведений. По возвращении в Алушту, он рассказал о случившемся другу. Тот в свою очередь обратился к правоохранителям.

В рамках уголовного дела сотрудники Следственного отдела по Алуште проводятся все необходимые следственные действия, призванные установить более полную картину преступления.