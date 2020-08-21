Волгоградские производители увеличили присутствие в торговых сетях

Около 40 волгоградских производителей наладили поставки продукции в одну из торговых сетей, четыре из них впервые представили свой товар на полках компании в 2020 году. Администрация региона оказывает содействие местным предприятиям в выстраивании связей с оптовиками.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области