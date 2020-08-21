Волгоградские производители увеличили присутствие в торговых сетях

Компания упростила процедуру заключения договоров поставки, на бесплатной основе на парковочной зоне разместила баннеры с информацией о волгоградских товаропроизводителях, а местную продукцию маркировала специальными ценниками. Торговая сеть пошла на закупку сельхозпродукции небольшими партиями.
Как сообщает пресс-служба администрации области, фермеры поставляют в сеть колбасы и мясные деликатесы, кондитерские изделия, соусы, крупы, полуфабрикаты, молочную продукцию, овощи и даже местное вино. Полуфабрикаты собственного производства сетевик производит из волгоградского мяса.
Для поддержки бизнеса региональная власть проводит торгово-закупочные сессии и Дни качества, на которые приглашают представителей федеральных и областных ретейлеров. Аграрии могут напрямую обсудить варианты сотрудничества с сетевыми компаниями, заключить взаимовыгодные соглашения.
Так, на прошедшей в Среднеахтубинском районе с участием губернатора Андрея Бочарова ярмарке "Волгоградский овощевод" фермеры уточнили требования к фасовке и объемам продукции, обсудили вопросы логистики. Также прошли переговоры с поставщиками услуг социального питания.