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21.08.2020 15:50
Рубрика: Легковые авто

Россиянам разрешили ставить машины на учет по-новому

Текст: Владимир Баршев
Зарегистрировать автомобиль теперь можно будет в многофункциональных центрах. Правда, центры должны быть для этого подготовлены. Соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин.
Фото: Варвара Гертье/РИА Новости Фото: Варвара Гертье/РИА Новости
Фото: Варвара Гертье/РИА Новости

По сути, речь идет о том, что сотрудники регистрационных подразделений Госавтоинспекции разместятся в МФЦ. Сотрудники МФЦ будут принимать документы и оформлять заявление на регистрацию, после этого автовладельцу необходимо будет предоставить машину к осмотру.

Фото: iStock
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У МФЦ должна быть площадка для осмотра автомобилей. Сотрудник ГИБДД ее осмотрит, сверит номера, далее документу уйдут к сотруднику ГИБДД, который проведет все необходимые проверки по базам данным, зарегистрирует машину, оформит свидетельство о регистрации, присвоит номера. А сотрудник МФЦ все это выдаст автовладельцу. По сути, с инспектором ГИБДД автовладелец встретится только на площадке осмотра транспорта. Хотя по-прежнему всей процедурой регистрации будет заниматься именно Госавтоинспекция.

Сейчас такую услугу оказывают в некоторых столичных МФЦ. Там организованы площадки осмотра транспорта, а также работают сотрудники ГИБДД. Все взаимодействие с МФЦ сводится к предоставлению инспекторам ГИБДД соответствующих площадок и помещений. Это, кстати, расширяет доступность услуги. Столичный опыт показал, что эксперимент удался, поэтому и было подготовлено постановление правительства, которое теперь распространит этот опыт на другие регионы.

Напомним, что сейчас также на базе МФЦ можно обменять водительские удостоверения по истечении их срока действия, а также при их утрате.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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В МФЦ можно обменять иностранные права на российские, а также получить международные права. Но в данной ситуации МФЦ выполняет лишь посреднические услуги. То есть собирает документы, делает фотографии, направляет все это в ГИБДД, а потом выдает водителю готовое удостоверение. При этом срок обмена прав через МФЦ составляют до 15 суток. В ГИБДД это делается в течение часа.

Регистрация транспорта в столичных МФЦ занимает столько же времени, сколько и в ГИБДД. В МВД считают, что когда постановление будет принято, то услуга по регистрации автомобилей станет еще доступнее. Правда, самим МФЦ тоже необходимо подготовиться к этому моменту. А именно выделить площадки осмотра автомобилей и предоставить инспекторам рабочие места, а также места для хранения спецпродукции.