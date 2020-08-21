Россиянам разрешили ставить машины на учет по-новому

По сути, речь идет о том, что сотрудники регистрационных подразделений Госавтоинспекции разместятся в МФЦ. Сотрудники МФЦ будут принимать документы и оформлять заявление на регистрацию, после этого автовладельцу необходимо будет предоставить машину к осмотру.

У МФЦ должна быть площадка для осмотра автомобилей. Сотрудник ГИБДД ее осмотрит, сверит номера, далее документу уйдут к сотруднику ГИБДД, который проведет все необходимые проверки по базам данным, зарегистрирует машину, оформит свидетельство о регистрации, присвоит номера. А сотрудник МФЦ все это выдаст автовладельцу. По сути, с инспектором ГИБДД автовладелец встретится только на площадке осмотра транспорта. Хотя по-прежнему всей процедурой регистрации будет заниматься именно Госавтоинспекция.

Сейчас такую услугу оказывают в некоторых столичных МФЦ. Там организованы площадки осмотра транспорта, а также работают сотрудники ГИБДД. Все взаимодействие с МФЦ сводится к предоставлению инспекторам ГИБДД соответствующих площадок и помещений. Это, кстати, расширяет доступность услуги. Столичный опыт показал, что эксперимент удался, поэтому и было подготовлено постановление правительства, которое теперь распространит этот опыт на другие регионы.

Напомним, что сейчас также на базе МФЦ можно обменять водительские удостоверения по истечении их срока действия, а также при их утрате.

В МФЦ можно обменять иностранные права на российские, а также получить международные права. Но в данной ситуации МФЦ выполняет лишь посреднические услуги. То есть собирает документы, делает фотографии, направляет все это в ГИБДД, а потом выдает водителю готовое удостоверение. При этом срок обмена прав через МФЦ составляют до 15 суток. В ГИБДД это делается в течение часа.

Регистрация транспорта в столичных МФЦ занимает столько же времени, сколько и в ГИБДД. В МВД считают, что когда постановление будет принято, то услуга по регистрации автомобилей станет еще доступнее. Правда, самим МФЦ тоже необходимо подготовиться к этому моменту. А именно выделить площадки осмотра автомобилей и предоставить инспекторам рабочие места, а также места для хранения спецпродукции.