Россияне купили туры на 150 млн рублей в первые часы акции кешбэка

Уже в первые часы проведения акции кешбэка, которая стартовала в 00:00 по московскому времени 21 августа, россияне купили туры по стране на 150 млн рублей, рассказала журналистами руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

"Активность мы увидели с первых секунд старта программы. Первая покупка была совершена на третьей минуте после начала программы, а за несколько часов туров было куплено более чем на 150 млн рублей", - сказала она.

По словам главы Ростуризма, динамика посещений сайта мирпутешествий.рф растет. К концу дня ожидается более полумиллиона посетителей сайта, сказала Догузова.

Наибольшей популярностью по просмотрам на сайте пользуются города Золотого кольца, регионы вдоль Волги. Это и Нижегородская область, Самарская область, Республика Татарстан и другие регионы центральной России. Также наблюдается большое количество запросов по югу России, оздоровительным курортам Кавказа, Урала, а также по Дальнему Востоку, где сейчас продолжается пляжный сезон, уточнила Догузова.

В акции участвуют более миллиона предложений. По ее условиям, россияне, купившие тур по России или забронировавшие отель во время проведения акции получают обратно от пяти до 15 тысяч рублей в зависимости от стоимости тура. Акция продлится до 28 августа.