США выступили против заседания СБ ООН по вопросу о санкциях против Ирана

Соединенные Штаты выступили против заседания Совета Безопасности ООН, на котором Россия предлагала обсудить намерение Вашингтона восстановить санкции против Ирана. Об этом сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"После безосновательного утверждения о запуске восстановления санкций, наши американские коллеги выступили против проведения заседания для обсуждения того, что происходит с исполнением резолюции 2231", - написал Полянский в Twitter. Он выразил сожаление по поводу того, что США не только пытаются ввести мир в заблуждение относительно наличия права на запуск восстановления санкций, но и избегают честного обсуждения этого вопроса. "Неподобающее поведение для великой страны", - цитирует РИА Новости дипломата. По его словам, вероятно, теперь заседание не состоится.

Напомним, в четверг госсекретарь США Майк Помпео встретился с председателем Совбеза ООН и передал в совет жалобу на неисполнение Тегераном положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), регулирующих проблему иранского атома. Вашингтон обосновал этим запуск процедуры восстановления антииранских санкций в рамках резолюции 2231. Россия запросила заседание СБ ООН 21 августа для обсуждения этой ситуации.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия не будет признавать уведомление Помпео по Ирану как начало процедуры перезапуска санкций против Тегерана.