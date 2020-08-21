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21.08.2020 08:00
Рубрика: Легковые авто

Subaru Forester, на который упало дерево, превратили в памятник

Текст: Константин Руссов

Супруги Джо Мазримаса и Дайаны Левитт из Чикаго пережидали порывы шквалистого ветра и грозу дома.

Фото: www.facebook.com/IOWightPolice
Водитель врезался в столб, сражаясь с пауком

Когда буря утихла, они выглянули в окно и увидели, что припаркованный Subaru Forester оказался буквально расплющен огромным деревом, не выдержавшим натиска стихии.

Первой мыслью супругов было сдать автомобиль на утилизацию и выручить небольшие деньги по страховке, однако от этой идеи отказались. Из погребённого под сваленным деревом Subaru Forester было решено сделать памятник.

Рядом с останками кроссовера установлена табличка с названием композиции - Smoosh (в данном контексте слово переводится как расплющенный) и QR-кодом с бонус-контентом - видео, на котором запечатлено, как огромное дерево убирают коммунальные службы.

#Subaru