Subaru Forester, на который упало дерево, превратили в памятник

Супруги Джо Мазримаса и Дайаны Левитт из Чикаго пережидали порывы шквалистого ветра и грозу дома.

Когда буря утихла, они выглянули в окно и увидели, что припаркованный Subaru Forester оказался буквально расплющен огромным деревом, не выдержавшим натиска стихии.

Первой мыслью супругов было сдать автомобиль на утилизацию и выручить небольшие деньги по страховке, однако от этой идеи отказались. Из погребённого под сваленным деревом Subaru Forester было решено сделать памятник.

Рядом с останками кроссовера установлена табличка с названием композиции - Smoosh (в данном контексте слово переводится как расплющенный) и QR-кодом с бонус-контентом - видео, на котором запечатлено, как огромное дерево убирают коммунальные службы.