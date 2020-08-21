Трамп заявил о желании воспользоваться американской вакциной от COVID-19

Президент США Дональд Трамп готов сделать себе прививку от COVID-19, когда будет доказана эффективность американской вакцины. С таким заявлением хозяин Белого дома выступил в четверг в эфире телекомпании Fox.

Ведущий Шон Хэннити спросил у президента, готов ли он сам сделать прививку в случае получения американскими медиками данных о надежности вакцины. "Сделал бы. У меня никакой проблемы с этим не было бы", - цитирует Трампа ТАСС. При этом он заверил, что специалисты США приближаются к завершению создания вакцины от коронавируса. "Мы находимся на третьем этапе испытаний. На годы опережаем график", - отметил хозяин Белого дома. Он также заявил, что "хорошие новости" будут очень скоро.

В общей сложности администрация США уже инвестировала в разработки вакцин от коронавируса 12 миллиардов долларов. Ранее Трамп заявлял, что его страна будет готова произвести 600 миллионов доз вакцин, как только они пройдут испытания и будут одобрены.