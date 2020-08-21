Постановление Правительства Российской Федерации от 14 августа 2020 г. N 1216 г. Москва "О дополнительных требованиях к организаторам азартных игр"

В соответствии с частью 15 статьи 6 Федерального закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет:

1.Утвердить прилагаемые дополнительные требования к организаторам азартных игр.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 г.

Председатель Правительства Российской Федерации М. Мишустин

Дополнительные требования к организаторам азартных игр

1. Организатор азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах (далее - организатор азартных игр), осуществляющий деятельность по приему интерактивных ставок, переданных путем перевода денежных средств, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), центром учета переводов интерактивных ставок букмекерских контор или тотализаторов с использованием электронных средств платежа по поручениям участников азартных игр:

а) использует для каждого вида оказываемых услуг, указанных в лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах, не более одного доменного имени, которое зарегистрировано в установленном порядке на имя организатора азартных игр или в отношении которого организатору азартных игр переданы права администрирования (права управления доменным именем);

б) использует для приема интерактивных ставок и выплаты выигрышей физическим лицам - участникам азартных игр, от которых приняты интерактивные ставки, банковский счет, открытый в центре учета переводов интерактивных ставок букмекерских контор или тотализаторов, учредителем (участником) которого является саморегулируемая организация организаторов азартных игр в букмекерских конторах или саморегулируемая организация организаторов азартных игр в тотализаторах, членом которой является такой организатор азартных игр;

в) хранит на территории Российской Федерации информацию о принятых интерактивных ставках, выплаченных и невыплаченных выигрышах, а также о развитии и об исходе событий, от которых зависит результат пари, в соответствии с частью 3 статьи 101 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

2. Организатор азартных игр размещает на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":

а) информацию о фирменном наименовании организатора азартных игр, а также о товарном знаке (знаке обслуживания) и (или) коммерческом обозначении, используемых организатором азартных игр при осуществлении деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах;

б) текст Федерального закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" либо ссылку на указанный Федеральный закон, размещенный на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru);

в) установленные организатором азартных игр правила азартных игр, правила приема ставок и выплаты выигрышей;

г) сведения о дате регистрации и регистрационном номере лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах;

д) копию решения о приеме в члены саморегулируемой организации организаторов азартных игр в букмекерских конторах или саморегулируемой организации организаторов азартных игр в тотализаторах либо копию иного документа, подтверждающего соответствующее членство.