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21.08.2020 06:40
Рубрика: В мире

В Австралии полиция расследует новый случай обнаружения игл в клубнике

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Полиция штата Квинсленд приступила к расследованию нового случая обнаружения стальных швейных игл в продуктах питания. Опасные предметы мужчина заметил внутри клубники, которую его дочь хотела взять в школу. Две упаковки свежих ягод с иглами внутри были куплены в супермаркете Woolworths в пригороде Брисбена.

Фото: iStock
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В полиции считают, что инородные предметы могли быть помещены в упаковки с продуктами преднамеренно, пишет ТАСС, ссылаясь на издание Brisbane Times. Супермаркет начал проводить свою проверку. Посторонних предметов, которые могли бы угрожать здоровью покупателей, выявлено не было. Однако руководство все же приостановило продажу свежей клубники.

Напомним, в 2018 году полиция Австралии зарегистрировала 230 сообщений об обнаружении иголок в свежих фруктах и ягодах. По итогам масштабного расследования была арестована 50-летняя работница одной из клубничных ферм в Квинсленде. Последний раз о подобном происшествии сообщалось в начале июля этого года, когда швейные иглы и канцелярские кнопки были найдены в клубнике, авокадо и свежем хлебе в Аделаиде.

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