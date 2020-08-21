В программе туров с кешбэком лидируют города Золотого кольца и Поволжье

Наибольшую популярность в рамках программы "Кешбэк за путешествия по России" в первый день продаж набрали города Золотого кольца и Поволжья. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Наибольшее количество запросов мы видим сейчас по городам Золотого кольца, по регионам вдоль Волги - это Нижегородская область, республика Татарстан, Самарская область", - рассказала она. Среди других популярных направлений внутреннего туризма с кешбэком отмечены Ярославская и Владимирская области.

"В целом достаточно большой поток запросов у нас идет по Новгородской области, Псковской области, если говорить про Центральную Россию. Также большое количество запросов у нас идет по Югу России", - добавил глава Ростуризма.

Специальная программа по поддержке внутреннего туризма, в рамках которой туристы смогут получить возврат части стоимости туров или проживания, стартовала 21 августа. Программа рассчитана на одну неделю, до 28 августа включительно. В программе участвуют все регионы РФ, по наиболее загруженным направлениям (Краснодарский и Ставропольский края, Крым, Алтай, Калининградская область) поездки с кешбэком будут доступны с 1 октября и до конца года. Обязательными параметрами для участия в программе являются продолжительность тура или проживания в гостинице не менее четырех ночей, стоимость путевки - от 25 тыс. рублей.