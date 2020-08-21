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21.08.2020 09:04
Рубрика: Легковые авто

В России продают раритетный Mercedes ручной сборки за 52,5 млн рублей

Текст: Константин Руссов

На сайте Auto.ru появилось объявление о продаже Mercedes-Benz 300 S (W188). Купе 1952 года выпуска с минимальным пробегом оценивается в 52 500 000 рублей.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz
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Данная модель выпускалась с июля 1952 года по август 1955 года. За это время вручную было собрано только 216 экземпляров модели. Mercedes-Benz W188 оснащался 150-сильным трёхлитровым бензиновым двигателем и 4-ступенчатой механической трансмиссией.

Автомобиль, выставленный на продажу в Москве, прошёл комплекс реставрационных работ, на ходу, "обут" в новую резину. На одометре всего 12 тысяч километров.

На сумму, которую владелец ретро-модели Mercedes-Benz просит за свой автомобиль, можно купить, например, три ультралюксовых кроссовера Mercedes-Maybach GLS 600 (14.млн рублей) с солидной сдачей.

Фото: www.auto.ru
Фото: www.auto.ru
#Mercedes-Benz