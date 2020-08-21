Новости

СМИ: Перелеты по России подешевели вдвое 07:55
В "красной зоне" по COVID-19 остались 12 регионов России 07:35
ООН: Население России увеличилось в 2020 году на два миллиона человек 07:12
Трамп: Байден ничего не сделал за 47 лет пребывания во власти 07:03
В Австралии полиция расследует новый случай обнаружения игл в клубнике 06:40
"Вашингтон" Овечкина выбыл из борьбы за Кубок Стэнли 06:36
Оползень сошел на деревню в китайской провинции Сычуань 06:23
Трамп заявил о желании воспользоваться американской вакциной от COVID-19 05:59
ВВС Израиля атаковали объекты ХАМАС в ответ на ракетный обстрел 05:33
Эксперт: Страны Европы не скоро снимут все ограничения на въезд 04:58
Япония ослабит ограничения на въезд для постоянно проживающих иностранцев 04:52
Трамп решил заехать за пиццей во время поездки в Пенсильванию 04:22
American Airlines из-за коронавируса отменила рейсы в 15 городов США 04:10
Летчики ТОФ спасли от "ракетно-бомбового удара" аэродром Елизово 04:08
США выступили против заседания СБ ООН по вопросу о санкциях против Ирана 03:58
Более 10 человек пострадали при утечке аммиака в Индии 03:33
США направят замороженные активы правительства Венесуэлы на выплаты медикам 03:29
Россия отправит в Мексику две тысячи доз вакцины от коронавируса 02:43
Генпрокурор США заявил о намерении добиваться смертной казни Царнаева 02:39
Билл Гейтс напомнил о забытой из-за коронавируса опасной болезни 02:04
ВОЗ: В мире зарегистрировано более 22 миллионов случаев COVID-19 01:34
Росстат назвал отрасли с самыми высокими зарплатами 01:00
Вильфанд сообщил о необычных температурах в полярных регионах России 00:57
Захватившие власть в Мали военные объявили об открытии границ 00:56
Более 50 иностранных летательных аппаратов провели разведку у границ РФ 00:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
В новом КоАП предусмотрены штрафы для продавцов за отказ принять товар
В новом КоАП предусмотрены штрафы для продавцов за отказ принять товар
Какие книги чаще читают в метро
Какие книги чаще читают в метро
21.08.2020 06:36
Рубрика: Спорт

"Вашингтон" Овечкина выбыл из борьбы за Кубок Стэнли

Текст: Максим Домчев
"Вашингтон" уступил "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 0:4 в пятом матче серии плей-офф и выбыл из борьбы за Кубок Стэнли.

Четвертый матч серии, принесший "Вашингтону" первую победу, вселил в поклонников команды оптимизм. Овечкин тогда оформил дубль, и казалось, что грозного русского снайпера не остановить. Но все иллюзии "Вашингтона" были разбиты в пятой встрече.

Фото: AP Photo/Mark Humphrey
Овечкин рассказал, чего ему не хватает в США

"Айлендерс" стали чуть более внимательно играть у своих ворот, стараясь не давать игрокам соперника наносить опасные броски. Когда же это происходило, то на последнем рубеже был надежен Семен Варламов. Его партнеры в атаке действовали куда убедительнее, забросили четыре шайбы.

Дублем отметился Антони Бовилье, по голу забили Ник Ледди и Джош Бейли. Варламов отразил 21 бросок по своим воротам, став второй звездой матча. Лидер "Вашингтона" Александр Овечкин завершил матч с коэффициентом полезности "минус 3".

"Айлендерс" выиграл серию со счетом 4-1 и в полуфинале плей-офф Восточной конференции сыграет с победителем пары "Филадельфия" - "Монреаль". Счет в серии пока 3-2 в пользу "летчиков".

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ Александр Овечкин

Главное сегодня

В "красной зоне" по COVID-19 остались 12 регионов России
Россия отправит в Мексику две тысячи доз вакцины от коронавируса
ООН: Население России увеличилось в 2020 году на два миллиона человек
Росавиация: Летать за рубеж теперь можно еще из трех российских городов
В NASA оценили опасность утечки воздуха на МКС
17-летний футболист умер в Москве во время тренировки
"Унижение" и "катастрофа": Мировые СМИ в шоке от разгромного поражения "Барселоны"