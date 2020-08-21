"Вашингтон" Овечкина выбыл из борьбы за Кубок Стэнли

"Вашингтон" уступил "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 0:4 в пятом матче серии плей-офф и выбыл из борьбы за Кубок Стэнли.

Четвертый матч серии, принесший "Вашингтону" первую победу, вселил в поклонников команды оптимизм. Овечкин тогда оформил дубль, и казалось, что грозного русского снайпера не остановить. Но все иллюзии "Вашингтона" были разбиты в пятой встрече.

"Айлендерс" стали чуть более внимательно играть у своих ворот, стараясь не давать игрокам соперника наносить опасные броски. Когда же это происходило, то на последнем рубеже был надежен Семен Варламов. Его партнеры в атаке действовали куда убедительнее, забросили четыре шайбы.

Дублем отметился Антони Бовилье, по голу забили Ник Ледди и Джош Бейли. Варламов отразил 21 бросок по своим воротам, став второй звездой матча. Лидер "Вашингтона" Александр Овечкин завершил матч с коэффициентом полезности "минус 3".

"Айлендерс" выиграл серию со счетом 4-1 и в полуфинале плей-офф Восточной конференции сыграет с победителем пары "Филадельфия" - "Монреаль". Счет в серии пока 3-2 в пользу "летчиков".