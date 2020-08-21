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21.08.2020 10:30
Рубрика: Легковые авто

Видео: как останавливают грузовики без тормозов

Текст: Григорий Гомельчук

Если на крутом спуске у вашей машины внезапно отказали тормоза, не паникуйте: возможно, скоро вы увидите знак "Полоса для аварийной остановки".

Фото: www.facebook.com/tnwildlife
В США рыба упала с неба и устроила ДТП

Такая полоса может быть либо асфальтовой - на ней машина теряет скорость из-за того, что едет в гору; либо гравийной или песочной - там машина просто застревает через несколько десятков метров. Ну и еще один тип - механическая аварийная полоса, где машину тормозят специальные барьеры.

На видео из США, которое выложил на Youtube случайный очевидец, мы можем увидеть работу гравийной аварийной полосы. У огромной фуры при движении под гору, очевидно, перегрелись тормоза. Она смещается вправо на аварийную полосу, и зарывается в гравий, поднимая облако пыли.