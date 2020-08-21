Видео: повздорившие водители выяснили отношения на световых мечах

Это видео, которое наверняка в ближайшие дни станет вирусным, безусловно порадует поклонников сразу двух великих кинофраншиз. Завязка попавшей в объектив видеорегистратора истории знакома всем, кто видел хоть одну из частей саги о Безумном Максе, особенно "Дорогу ярости": бескрайние просторы постапокалиптического Среднего Запада (хотя, возможно, и Техаса) и жар от раскаленного августовским солнцем асфальта, два уставших от дороги и злых на весь мир водителя. Нет ни законов, ни правил, есть только клокочущая в груди ярость.

А вот финал ролика безусловно отсылает нас к "Звездным войнам", на что намекает и оружие героев истории, и заботливо подобранный саундтрек из "Скрытой угрозы" от Джона Уильямса в исполнении Лондонского симфонического оркестра.

Судя по картинке, недавно окончивший обучение падаван на серебристом хэтчбеке не узнал во владельце черного пикапа собрата по ордену джедаев и из-за какого-то пустяка решил поучить его хорошим манерам. Несмотря на все запреты магистров-наставников, он позволил гневу возобладать над разумом и, выхватив световой меч, бросился на противника. Меч, кстати, серебристо-голубоватый, как и следовало ожидать, скромных размеров, ученический.

Оппонент поначалу оторопел: нечасто на Земле можно можно встретить адепта Светлой Стороны Силы, да еще и в дорожной пробке. Заглушил двигатель своего пикапа, чтобы остальные земляне не пострадали при смертельном поединке рыцарей-джедаев, и вытащил из кузова свой меч. Тот светился красноватым пламенем и был раза в полтора длиннее клинка зачинщика ссоры. Уж не ситх ли это?!

И начался бой.

Чем закончилась эта драматическая история, знает, наверное, только Джордж Лукас. Судя по последним кадрам, джедай №2 (ситх?) через несколько секунд остался без своего оружия и теперь его судьбу будет решать по-прежнему вооруженный и уже чуть успокоившийся падаван с голубым мечом. Что выберет он: гнев или безмятежность? Позволит ли себе перейти на Темную сторону или, как завещано в кодексе джедаев, проявит уважение к "чужой жизни в любой форме"? Узнаем, наверное, в следующей части франшизы.