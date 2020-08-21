Генпрокурор США заявил о намерении добиваться смертной казни Царнаева

Американские власти будут добиваться смертной казни для Джохара Царнаева за участие в организации теракта на Бостонском марафоне в 2013 году. Об этом в четверг в интервью Associated Press заявил министр юстиции и генпрокурор США Уильям Барр.

"Мы доведем дело до Верховного суда и будем добиваться вынесения смертного приговора", - цитирует ТАСС Барра. В начале августа президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти должны повторно потребовать вынесения смертного приговора. "Редко кто заслуживал смертной казни больше, чем бостонский террорист Джохар Царнаев", - написал американский лидер в своем Twitter.

Напомним, Царнаев был осужден за соучастие в планировании и осуществлении со своим братом Тамерланом теракта в апреле 2013 года во время марафона в Бостоне. Тогда погибли три человека, а свыше 280 получили ранения. Во время задержания Тамерлан был убит. В 2015 году суд признал Джохара Царнаева виновным по всем 30 пунктам обвинения, после этого федеральный судья вынес смертный приговор. Позже апелляционный суд его отменил. Причиной такого решения названа невозможность обеспечить непредвзятость присяжных в ходе процесса.