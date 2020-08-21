Водители назвали самые удобные авто и самые бесполезные опции

Аналитическое агентство J.D. Power, занимающееся оценкой потребительских свойств товаров и услуг, составило список автомобильных марок, которые предлагают наилучшие технические решения.

На первом месте - Volvo, чуть-чуть по этому пункту уступает Tesla, но в список её не включили. Также эксперты назвали самые бесполезные опции в современных машинах, которыми водители пользуются реже всего или вообще не понимают их предназначения.

Вторую позицию по техническому оснащению, качеству его исполнения и удобству пользования занимает BMW с суммой 583 балла, и это довольно ощутимое отставание от лидера списка с 617 очками. Далее следуют Cadillac (577 баллов), Mercedes-Benz (564 баллов), Genesis (559 баллов).

Лидерство в массовом сегменте за Hyundai, которая набрала в общем зачёте 556 баллов, 538 баллов у Kia, и это второе место. Nissan с 534 очками занял третье место.

Последние три строчки списка заняли Jeep (486 баллов), Porsche (453 балла), Mini (444 балла).

Где же Tesla? Tesla по сумме баллов (593) на самом деле оказалась на втором месте, однако марку поместили особняком в списке, так как J.D. Power проводила опрос не во всех штатах.

Что касается самых востребованных опций, то почти все клиенты отмечают положительный опыт использования различных систем камер, которые, по их словам, как будто бы стали дополнительным органом чувств. Камеры заднего вида и кругового обзора - они определённо попадают в список опций, которые должны быть на следующем автомобиле в обязательном порядке.

Самой невостребованной функцией является управление информационно-развлекательным комплексом жестами. Интересно и то, что пока водители не готовы полностью полагаться на системы, которые делают процесс управления автоматизированным: адаптивному круиз-контролю, системе удержания в пределах полосы и так далее.