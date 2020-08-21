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Рубрика: Общество

ВОЗ: В мире зарегистрировано более 22 миллионов случаев COVID-19

Фото: AFP/Mladen ANTONOV Фото: AFP/Mladen ANTONOV
Фото: AFP/Mladen ANTONOV

В мире за сутки число выявленных случаев коронавируса увеличилось на 263,6 тысячи, скончались еще 6,5 тысячи пациентов с COVID-19. Такие данные сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Фото: EPA
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Общее число заболевших в мире достигло 22,2 миллиона, умерли за время пандемии - 782,5 тысячи человек, пишет РИА Новости. В ВОЗ отмечают, что больше всего случаев коронавируса зарегистрировано в Северной и Южной Америке - 11,9 миллиона, Европе - 3,8 миллиона и юго-восточной Азии - 3,3 миллиона человек.

Лидером среди стран являются Соединенные Штаты. Здесь заболели уже более 5,5 миллиона человек, скончались - свыше 172 тысяч американцев. В ряде штатов число умерших от нового коронавируса превысило 10 тысяч человек.

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