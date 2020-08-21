Врач рассказал, как избавиться от изжоги без лекарств

Существуют простые способы избавления от изжоги, позволяющие не прибегать к помощи медикаментов.

Как пояснил врач и телеведущий Сергей Агапкин в программе "О самом главном", которая выходит на телеканале "Россия-1", страдающему изжогой человеку лучше спать на приподнятой со стороны изголовья кровати.

Кроме того, эксперт рекомендует существенно сократить употребление кофе или вовсе отказаться от него. По словам Сергея Агапкина, кофе стимулирует желудочную секрецию и расслабляет сфинктер, который отделяет желудок от пищевода.

Еще один важный совет специалиста заключается в том, чтобы изменить режим питания.

"Очень важно количество еды, которую вы съедаете", - отметил врач. Эксперт советует принимать пищу часто и небольшими порциями.

Также он рекомендует научиться "дышать животом". Такое дыхание укрепляет диафрагму, которая составляет часть пищеводного сфинктера.

Напомним, специалисты для избавления от изжоги также советуют отказаться от вредных привычек, нормализовать режим дня и исключить из рациона острые, соленые и кислые продукты. После еды рекомендуется находиться два часа в вертикальном положении, то есть стоя или сидя, не заниматься спортом или тяжелым физическим трудом. А вечером нужно есть не позднее чем за два часа до сна.