Вышел электрический Rolls-Royce, он не дороже обычного Phantom

Британская инжиниринговая компания Lunaz, специализирующаяся на переделке раритетных автомобилей в электромобили с сохранением оригинального внешнего вида, представила сразу две новинки на основе представительского седана Silver Cloud и лимузина Rolls-Royce Phantom V конца 1950-х.

Классическим Rolls-Royce меняют бензиновый силовой агрегат и механическую трансмиссию на электромеханическую установку суммарной пиковой мощностью 375 л.с. и крутящим моментом 700 Нм.

Тяговый аккумулятор емкостью 80кВтч обеспечивает автономность хода автомобилей массой свыше 2,5 тонн в пределах 400 км. Поставщика электрооборудования в компании не раскрывают.

Технологический процесс Lunaz начинается с программного моделирования с полной оцифровкой каждого автомобиля. Далее следует работа непосредственно над машиной, включающая реставрацию и переделку.

Кроме новой механической начинки автомобили получают и некоторое современное оборудование, повышающее комфорт, все-таки продукция Lunaz предназначена для регулярной эксплуатации, а не парадных выездов на ретро-ралли раз в год.

Автомобили таким образом получают современную мультимедиа с выходом в интернет, высококлассную акустическую систему и климатическую установку. Все работы как проектные так и производственные операции производят одни инженеры. Стоимость услуг Lunaz стартует от 350 тысяч фунтов (34,3 миллиона рублей).

Фото: Пресс-служба Lunaz.