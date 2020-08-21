Вышел новый трейлер "Мулан" от Disney на русском языке

На YouTube-канале "Disney Россия" опубликован дублированный промо-ролик киноадаптации классического мультфильма "Мулан".

В нем в очередной раз подчеркиваются сильные и независимые черты характера главной героини - "женщины, которая возглавила армию мужчин".

За кадром голос Мулан озвучивает свой незамысловатый план - спасти свою семью, а заодно и принести всем славу.

В конце видео датой премьеры в российских кинотеатрах указывается 10 сентября, что, учитывая последние тенденции к частым переносам, еще может несколько раз поменяться.