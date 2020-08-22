Администрация Трампа выступила против законопроекта о работе почты США

Администрация президента США выступает против законопроекта о работе Почтовой службы страны в преддверии президентских выборов и будет рекомендовать Дональду Трампу наложить на него вето. Такую информацию в пятницу распространило агентство Reuters, ссылаясь на заявление Административно-бюджетного управления Белого дома.

"Вместо реформирования Почтовой службы для обеспечения ее постоянной жизнеспособности в современной экономике, законопроектом предлагается выделить ей 25 миллиардов долларов, не связывая это финансирование ни с пандемией коронавируса, ни с предстоящими президентскими выборами", - цитирует ТАСС.

Напомним, в начале этой недели спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси призвала законодателей прервать августовские каникулы и вернуться в Конгресс, чтобы проголосовать по законопроекту о работе Почтовой службы США. Голосование состоится 22 августа.

Трамп неоднократно критиковал голосование по почте. По его мнению, такая форма волеизъявления может дать преимущество демократам на президентских выборах, которые состоятся третьего ноября этого года. Кроме того, убежден хозяин Белого дома, данная процедура непрозрачна, а обработка бюллетеней займет много времени. Однако представители Демократической партии США настаивают, что в условиях пандемии коронавируса подобный вариант голосования - единственная возможность принять участие в выборах без риска для здоровья.